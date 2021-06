RockYou2021 : 8,4 milliards de mots de passe dans la nature, pour un fichier de quelque 100 Go

Pour avoir conscience de l'ampleur de la chose, ayons à l'esprit deux choses. La première, c'est que la plus grande compilation de fuite de données jamais réalisée jusqu'à maintenant ne comportait "que" 3,2 milliards de mots de passe. Il s'agissait de la fuite baptisée COMB (Compilation of Many Breaches), qui rassemblait des identifiants et mots de passe issus de services, messageries et réseaux mondialement reconnus, comme Gmail, Hotmail, Netflix ou LinkedIn. Ensuite, ayons conscience qu'avec 4,7 milliards de personnes officiellement "connectées" sur notre planète, le fichier RockYou2021 couvre à lui seul presque deux fois la population connectée en ligne. On n'exagérera pas alors en vous encourageant à vérifier si votre, ou plutôt vos mots de passe ne font partie de la fuite.