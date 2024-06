Il faut moins d'une minute pour deviner la moitié des mots de passe, ne l'oubliez jamais

Pour le reste, la rapidité de compromission des mots de passe est stupéfiante. 45% (soit 87 millions) d'entre eux ont été « devinés » en moins d'une minute, 14% entre 1 minute et 1 heure. Seuls 4% des mots de passe analysés ne mettent qu'entre 1 mois et 1 an pour être compromis. Kaspersky élargit la discussion en précisant que néanmoins, 23% des mots de passe pourraient être considérés comme nécessitant plus d'un an pour être déchiffrés.