L'étude de Specops Software montre que rien, hélas, n'est invulnérable dans l'univers impitoyable du Web. Pas même les services VPN les plus populaires. Proton VPN arrive en tête de ce triste palmarès avec plus de 1,3 million de mots de passe compromis. ExpressVPN et NordVPN suivent, avec respectivement 94 772 et 89 289 identifiants volés.

Avant de tirer sur l'ambulance, encore faut-il être sûr du véritable responsable de cette mise à sac. Et il se trouve que l'étude révèle que la réponse est à chercher du côté des utilisateurs plutôt que dans la technologie VPN elle-même. En effet, les pirates ont ciblé le maillon faible de la chaîne : les pratiques de sécurité des internautes. Phishing, logiciels malveillants, réutilisation de mots de passe... Les techniques d'attaque sont variées et exploitent souvent la négligence ou le manque de connaissances en matière de cybersécurité. Quand on vous conseille, chez Clubic, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier en utilisant, par exemple, un gestionnaire de mots de passe…