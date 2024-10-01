Comment choisir un gestionnaire de mots de passe

Comme la plupart des internautes, vous jonglez certainement au quotidien avec des dizaines de mots de passe, chaque compte en ligne exigeant une combinaison unique d'identifiants. Et comme la plupart des internautes, la frustration monte chaque fois un peu plus quand vous devez réinitialiser un mot de passe oublié pour pouvoir vous connecter à un service. Peut-être est-il temps de vous tourner vers un gestionnaire de mots de passe. Mais comment choisir celui qui garantira la sécurité de vos informations tout en étant facile à utiliser ? Pour répondre à vos interrogations, la rédaction s’est attachée à lister et développer les critères de sélection les plus importants, de manière à orienter votre choix vers une solution sécurisée, flexible, polyvalente et ergonomique.