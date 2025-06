Commencez par changer immédiatement les mots de passe des services jugés critiques : messagerie principale, banque en ligne, réseaux sociaux et tout compte donnant accès à des paiements. Préférez des codes générés aléatoirement par votre gestionnaire et ne réutilisez jamais la même chaîne sur deux plateformes.

Activez la double authentification par application plutôt que par SMS. Même si certains jetons de session ont fuité, la validation hors ligne via un code TOTP reste nettement plus solide qu’un simple SMS interceptable. Là où c’est possible, migrez vers les passkeys : Apple, Google et Meta les proposent déjà et elles éliminent le concept même de mot de passe en s’appuyant sur la biométrie ou une clé matérielle locale.