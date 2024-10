3. Ente Auth – Authentification sécurisée avec priorité à la confidentialité

Avec sa philosophie centrée sur la confidentialité des utilisateurs. Cette application open-source chiffre les codes en local avant toute synchronisation dans le cloud, et sa politique de protection des données est transparente. Ente Auth est donc parfait pour ceux qui veulent une solution sécurisée sans compromis sur la confidentialité. La synchronisation entre appareils est également disponible, ce qui en fait une excellente alternative à Authy pour ceux qui privilégient la sécurité des données personnelles. De plus, Ente Auth offre une interface claire et sans publicités, pour une expérience utilisateur agréable.

Bien qu'Ente Auth soit doté de fonctionnalités de sécurité excellentes, l'outil est malheureusement compatible avec moins de services que les deux app précédentes. De plus, Ente Auth, encore récente, n'a pas la même notoriété que d'autres outils du marché.