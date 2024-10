On n’oublie pas non plus que, même si ce modèle a le potentiel de transformer la cybersécurité en une responsabilité collective, il lui reste à surmonter certains défis, notamment en termes d'accès au grand public, mais aussi de stabilité et de sécurité des relais. Néanmoins, pour celles et ceux plus expérimentés, à la recherche d'une alternative aux VPN centralisés et prêts à explorer des solutions collectives, les VPN décentralisés offrent une opportunité de navigation confidentielle prometteuse, indépendamment d’entreprises privées.