Attention, ces VPN gratuits sur Android sont vulnérables

Au départ, un VPN (Virtual Private Network) est un outil très utile pour crypter vos données lors de vos navigations sur le Web et masquer votre adresse IP, synonyme d'anonymat en ligne. Certains l'utilisent aussi pour contourner des restrictions géographiques et accéder à des contenus bloqués dans leur pays. Mais pour être pleinement efficace, un VPN se doit d'être irréprochable sur plusieurs points essentiels : ne pas laisser fuiter votre adresse IP d'origine, offrir un solide cryptage de bout en bout sans failles, éviter les fuites DNS, etc.



Or, le récent rapport de Top10VPN fait froid dans le dos. Sur les 100 VPN Android gratuits les plus populaires qui totalisent plus de 2,5 milliards d'installations, plus de 10 % échouent à crypter correctement les échanges de données. Plus d'une app sur deux présente une instabilité du tunnel VPN, une faille connue susceptible de laisser vos données à nu. Dans 20 % des cas, ces VPN gratuits utilisent en plus des algorithmes de chiffrement obsolètes et peu sûrs.



Pire, de nombreux VPN se sont avérés criblés de failles béantes. Des dizaines d'entre eux permettaient de faire fuiter les adresses IP et les données WebRTC des utilisateurs, les exposant au tracking. D'autres applications laissaient passer des données HTTP non cryptées, augmentant les risques d'interception par des tiers malveillants. Certains VPN contenaient même des codes malveillants de type cheval de Troie ou outil de phishing, selon les antivirus ! Sans oublier que 15 d'entre eux intégraient du code provenant de ByteDance, la société mère chinoise de TikTok, soulevant de sérieux doutes quant au respect de la confidentialité.



Bref, avec de telles failles massives, ces VPN gratuits populaires sur Android ruinent vos efforts de sécurisation et vous exposent à un large éventail de risques : surveillance, tracking, piratage de vos données, installation de logiciels malveillants, etc. Mieux vaudrait s'abstenir de les utiliser ! Vous pouvez retrouver la liste de ces VPN aussi étanches qu'une passoire sur le site Top10VPN, afin de repérer si vous n'avez pas l'un d'eux installé sur votre Android et le désinstaller.