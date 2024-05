TunnelVision : comment une simple manipulation DHCP peut compromettre le trafic VPN

Mais en révélant les détails de cette attaque, les chercheurs de Leviathan Security ont en réalité l'ambition d'alerter les utilisateurs et utilisatrices de réseaux privés virtuels grand public, et de pousser les fournisseurs VPN à renforcer leurs systèmes contre de telles vulnérabilités. Objectif : enjoindre les développeurs de logiciels VPN à intégrer des mécanismes de sécurité supplémentaires, tels que la vérification de l'intégrité des routes de trafic à chaque session et l'intégration de fonctionnalités qui alertent leurs abonnés en cas d'interception suspectée. Combinées à une vigilance constante et à des mises à jour régulières des logiciels, ces mesures constituent la meilleure défense contre les exploits comme TunnelVision.