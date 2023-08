TunnelCrack : ces vulnérabilités majeures affectent presque tous les VPN

La première de ces attaques, LocalNet, permet aux hackers de créer un réseau Ethernet ou Wi-Fi fictif. Ensuite, les utilisateurs du VPN visés sont incités à se connecter à ce réseau virtuel frauduleux. Grâce à cette manipulation, les attaquants leur attribuent une adresse IP publique et un sous-réseau dédié. Tout le trafic qui transite logiquement à l'intérieur du tunnel sécurisé du VPN est ensuite redirigé, et les hackers ont tout le loisir de l'intercepter. Très efficace, l'attaque LocalNet nécessite cependant de solides connaissances en informatique et en manipulation pour que les victimes soient incitées à se connecter au réseau fictif malveillant.