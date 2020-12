Fermés par les autorités, les 3 VPN "favoris des cybercriminels" ne verront pas la fin de l'année 2020

Ce coup de filet a été mené par des agences de police aux États-Unis,

en Allemagne, en France, en Suisse et aux Pays-Bas. Elles ont désactivé

cette semaine l'accès aux serveurs et les noms de domaine à partir

desquels on pouvait avoir accès à ces trois sites, annonce Europol dans un communiqué. On retrouve désormais sur les sites des bannières expliquant que les autorités vont procéder à « l'analyse des données saisies ».