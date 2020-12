Le malware Emotet se montre (beaucoup) juste avant les fêtes

Emotet est un malware actif depuis 2014. C'est en tout cas cette année-là qu'il fut repéré pour la première fois. Cheval de Troie bancaire à l'origine, il a depuis largement étoffé sa palette et touche de nombreux secteurs. Désormais, Emotet est capable de récupérer des mots de passe stockés sur un système mais aussi sur de multiples navigateurs, comme Chrome, Edge, Firefox, Safari ou Opera, et diverses messageries électroniques, comme Outlook, Windows Mail, Yahoo! Mail, Gmail et Mozilla Thunderbird. Emotet peut aussi voler des listes de contacts, ainsi que le contenu et les pièces jointes d'e-mails.