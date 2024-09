On était déjà sur les dents face aux virus Amadey, BingoMod ou encore Voldemort, il faudra désormais aussi se méfier d'Octo2. Déguisé en fausse application Google Chrome, NordVPN ou Enterprise Europe Network et utilisant Zombinder pour s'installer sur les smartphones de ses victimes, le malware a démarré ses attaques en Italie, en Pologne, en Moldavie et en Hongrie. De nouvelles campagnes vont probablement augmenter sa portée et viser à terme le monde entier.