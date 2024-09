On croyait en avoir fini avec lui, mais comme son homonyme dans Harry Potter, Voldemort renaît de ses cendres. Cette fois-ci, ce n'est pas pour terroriser de jeunes sorciers, mais pour s'en prendre à nos données fiscales.

Depuis début août 2024, ce malware d'un nouveau genre fait des ravages en se faisant passer pour diverses autorités fiscales, dont notre chère Direction générale des Finances publiques. Il n'a qu'un but : collecter nos informations personnelles à des fins d'espionnage. Avec plus de 20 000 e-mails envoyés en quelques semaines, Voldemort frappe fort et vise large.