On y est. La trêve estivale touche à sa fin et avec elle son lot de désagréments : embouteillages, rentrée scolaire et... impôts. Alors que les avis d'imposition commencent à tomber, les cybercriminels n'ont qu'à se baisser pour ramasser vos données personnelles.

Et comme chaque année, ils déploient le même arsenal d'arnaques, toujours plus sophistiquées, toujours plus crédibles. C'est la raison pour laquelle le fisc, dont l'identité est usurpée, prend les devants et prévient. « Attention aux arnaques ! ». Le message semble clair, mais quelques contribuables peuvent encore céder à la tentation d'une promesse de remboursement d'un trop-perçu.