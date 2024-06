Carte Vitale et Ameli : e-mails, SMS... Attention, les arnaques sont omniprésentes !

L'arnaque à la carte Vitale ou celle aux couleurs d'Ameli n'est pas nouvelle. Cybermalveillance.gouv.fr avait déjà appelé à sensibiliser le public en période Covid, et réitère l'alerte cette semaine en raison, dit la plateforme, d'une « recrudescence des messages d'hameçonnage carte Vitale/Ameli ». Les individus malveillants utilisent SMS et e-mails dans un unique but : voler les données personnelles et bancaires des citoyens.