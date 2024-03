La fraude au faux conseiller bancaire est un fléau : notre FAQ en 5 questions, pour tout comprendre

L'organisme étatique Cybermalveillance.gouv.fr l'a, et il le fallait, souligné lors de son dernier rapport d'activité : en 2023, les arnaques au faux conseiller bancaire ont bondi de 78%. Très sournoise, cette technique utilisée par les escrocs et pirates piège de plus en plus de personnes, aussi bien des professionnels que des particuliers. Inspirés par la communication utile du Commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace (ComCyberMI) et Cybermalveillance.gouv.fr, nous avons décidé de vous proposer une FAQ, en 5 questions, pour tout savoir et comprendre de cette fraude.