Ces escrocs hackent habilement le numéro de téléphone de votre banque pour vous soutirer de l'argent, attention à ne pas vous faire piéger

Car oui, au travers de certains logiciels IPBX, il est possible de paramétrer les appels, et de modifier le numéro de téléphone qui va apparaitre sur le smartphone du destinataire. « Par exemple, pour un professionnel appelant un client, mais désirant n'afficher que le numéro de l'accueil de son entreprise et non son numéro direct », explique Raphaël Grably pour BFM.

En effet, il faut savoir que ces logiciels sont légaux. En effet, certaines entreprises en France ont recours à des centres d’appels basés à l’étranger et font donc appel à cette technologie pour permettre au numéro de l’entreprise de s’afficher sur le smartphone des clients, à la place de celui du salarié.