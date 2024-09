Les arnaques téléphoniques se multiplient, et les utilisateurs de l'opérateur SFR, qui appelle à la vigilance, ne sont hélas pas épargnés. Sur le forum de RED by SFR, un client de la marque low cost de l'entreprise a signalé ce jeudi avoir reçu un appel frauduleux, avec au bout du fil un individu lui demandant de rappeler un autre numéro, pour vérifier son soi-disant problème de réseau. Le client, sa compagne plus particulièrement, avait en fait composé un numéro surtaxé.