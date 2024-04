92 % des Français ne décrochent pas (ou peu) face à un numéro inconnu

Dans une section entière dédiée aux « fraudes et appels indésirables », on apprend que 64 % des Français et Françaises reçoivent ce genre d’appels sur leurs téléphones mobiles au moins une fois par semaine. 24 % des démarchés affirment même recevoir des coups de fil « tous les jours » et 25 % expliquent recevoir des SMS/MMS non sollicités tous les jours ou presque. Ce genre de désagréments est cité comme l’un des principaux soucis (27 %) dans l’enquête de l’Arcep sur la satisfaction client, bien que cela soit « non imputable dans sa globalité aux opérateurs », explique l’autorité indépendante.