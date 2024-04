FAI : SFR encore bon dernier de la satisfaction client

Le classement est d’ailleurs le même que l’on s’intéresse à l’activité d’opérateur mobile ou de fournisseur d’accès à Internet. Orange prend toujours la tête du classement et SFR le clôt avec Free et Bouygues se battant pour la deuxième et troisième place. En opérateur mobile, SFR est notée 7,4/10 et en fournisseur d’accès à Internet 7/10. L’entreprise est aussi celle qui cumule le plus de clients déclarant « avoir rencontré au moins un problème au cours des 12 derniers mois ».