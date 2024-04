Arnaqué sur le site La Centrale, il fait condamner Orange Bank et le Crédit Mutuel, qui ont mal vérifié l'identité du faux vendeur

Le 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rennes déboute Monsieur U et le condamne, ironie du sort, à payer les frais de justice engagés par Orange Bank et le Crédit Mutuel. Poursuivant la procédure, il finit par faire appel et à obtenir gain de cause. Le 16 avril 2024, la cour d'appel de Rennes a rendu un arrêt dans lequel elle condamne, de façon solidaire, Orange Bank et la Caisse de Crédit Mutuel à rembourser, en réparation de son préjudice, la victime, pour un montant de 17 000 euros, auxquels on doit ajouter 3 500 euros ainsi que le remboursement des frais de justice engagés sur l'ensemble de la procédure. Mais quel a été le raisonnement de la cour d'appel ?