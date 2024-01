Il se serait fait dépouiller d’un million d’euros avec une simple signature scannée

Les désagréments pour Pu ne s'arrêtent pas là et vont désormais au-delà du matériel. L'affaire a pris une tournure un peu plus sombre lorsque ce dernier a été victime de deux tentatives de cambriolage, commises le 17 et le 18 novembre. « Depuis que j'ai déposé le dossier au tribunal, des personnes sont venues chez moi et ont tenté de forcer l'entrée » explique-t-il. Pu a pu reconnaître l'un des deux escrocs lors de la deuxième. De ce fait, Pu craint pour sa propre sécurité et on peut très bien imaginer qu'une agression à domicile soit dans les cordes des deux criminels. Une situation plutôt angoissante, qui a mené Pu à consulter un psychologue. Ce dernier lui a diagnostiqué un « un

stress post-traumatique » accompagné « d'une humeur dépressive, des insomnies avec

cauchemars, la peur de sortir ».