Airbnb : un homme a monté une arnaque à 7 millions de dollars en trompant les voyageurs avec des maisons qui n'existaient pas

Plus concrètement, l'arnaque de Goel impliquait un système de double réservation, pour attirer plusieurs touristes sur une même propriété, et ensuite les inciter à prendre une réservation de remplacement, souvent dans des habitations moins huppées. Lorsque les clients refusaient d'être en quelque sorte déclassés, Goel et ses complices refusaient de les rembourser. Certains biens étaient carrément fictifs, d'autres n'étaient même pas affiliés à Goel. L'utilisation de faux comptes et d'identités volées compliquait forcément la détection de l'arnaque et laissait les victimes sans solution.