Airbnb a peur que des voyageurs se fassent arnaquer cet été : les 9 conseils à suivre pour se protéger

À la suite d'une étude commandée auprès d'Opinionway, Airbnb et l'IAFCI (International Association of Financial Crimes Investigators) ont établi que 48% des Français ont déjà été victimes d'une escroquerie ou d'une arnaque, ou connaissent quelqu'un qui l'a été. En moyenne, la perte s'élève à 2 700 euros, pas une petite somme. Alors pour permettre à ses voyageurs de réserver un logement et de profiter de l'été et des Jeux olympiques de Paris en toute sécurité, Airbnb, qui a détecté 2 500 sites d'hameçonnage sur les douze derniers mois, a sorti la machine à recommandations.