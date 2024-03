Des hôtes Airbnb bidon redirigent les clients vers de faux sites Tripadvisor

Airbnb met en garde contre les dangers des activités hors plateforme et des paiements hors de son site. Hélas, le plus populaire des sites de locations saisonnières est coutumier du fait. On ne compte plus les arnaques dont ses clients ont été victimes.



L'entreprise explique également comment les utilisateurs peuvent identifier les courriels et les sites web qui usurpent l'identité d'Airbnb, et fournit une liste utile des domaines officiels d'Airbnb.



« Les escrocs essaient toujours de créer un sentiment d'urgence afin que vous cliquiez avant de réfléchir », ajoutent quant à eux les chercheurs de Malwarebytes.

« Ne vous précipitez pas pour prendre une décision. Vérifiez à nouveau le site web avant de saisir des informations personnelles ou financières », préviennent-ils.

Sur son blog, l'une des recommandations d'Airbnb est de ne pas effectuer de réservation en dehors de la plateforme, ce qui inclut également la communication, le partage d'informations personnelles, le paiement ou la demande de paiement pour une réservation. Les paiements hors site ne sont autorisés que s'ils ont été approuvés à l'avance et si les hôtes en ont été informés avant la réservation.