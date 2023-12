Vous avez réservé un hôtel sur Booking.com ? Attention, des pirates s’en donnent à cœur joie pour vous piéger en ce moment

Un petit hack avant de partir en vacances ? Alors que les fêtes de fin d’année arrivent, un nouveau rapport publié par la société spécialiste de la cybersécurité SecureWorks démontre que de plus en plus de hackers mal intentionnés s’en prennent aux clients et clientes de Booking.com, un des sites les plus connus pour la réservation d’hôtel et d’appartements.