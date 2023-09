Piratage : ce faux site Booking.com en veut à vos données bancaires

Bien que très inquiétantes, il faut avouer que ces techniques de phishing sont rondement ficelées. Une raison de plus pour toujours rester sur ses gardes lorsque l'on reçoit des messages à caractère urgent ou avec un ton menaçant. En cas de doute, il vaut toujours mieux contacter directement l'entreprise concernée par téléphone ou e-mail plutôt que de cliquer sur une URL reçue par message. Les campagnes de phishing sont de plus en plus sophistiquées, et la vigilance doit être de mise à tous les niveaux.