La Banque Postale, PayPal... les tentatives de phishing se multiplient

Pour Gauthier Vathaire, responsable des solutions pour les particuliers de Bitdefender, en reprenant le logo, le nom, la mise en page et les termes techniques employés par les banques, les individus malveillants « trompent ainsi plus facilement les destinataires, surtout lorsqu'ils sont lus depuis un téléphone ou une tablette. La plupart de ces messages décrivent une situation d'urgence pour inciter la victime à réagir au plus vite et donc à ne pas trop réfléchir sur la légitimité des demandes ».