Méfiance ! Des vaccins "Covid" proposés à 250 dollars sur le dark web

Sur le dark web, il est par exemple possible de retrouver une offre « vaccin contre le coronavirus disponible à 250 dollars », qui doit sans doute faire des émules et attirer quelques âmes désespérées. « Dites au revoir à COVID-19=CHLOROQUINE PHOSPHATE » et « Achetez vite. LE VACCIN CONTRE LE CORONA-VIRUS est en vente maintenant » sont aussi proposées.