Clément Domingo, alias SaxX, n'est pas connu pour voiler la dure réalité. Pour ce « gentil hacker » suivi par plus de 28 000 personnes sur X.com, nous devrions nous préparer à une répétition de ces cyberattaques. « Dans les prochains jours, le scénario va se reproduire », assure-t-il dans les colonnes du site 20 Minutes. Et il ne parle pas dans le vide : « Je connais les noms d'au moins deux autres entreprises concernées », affirme-t-il. Au total, sept à huit enseignes nationales seraient dans le collimateur des cybercriminels.

Mais au-delà des assauts répétés sur les entreprises et institutions, SaxX prédit des campagnes de phishing « très étalées et extrêmement ciblées ». Et nous sommes directement concernés. Car s'ils récoltent dans un premier temps les données de ces enseignes, les hackers n'ont qu'un seul objectif : y dénicher nos données personnelles et précisément nos coordonnées bancaires.

La suite, nous ne la connaissons que trop bien : les utiliser pour faire leur marché sur le Web. SaxX prévient que ces campagnes pourraient s'étaler dans le temps et être très ciblées : régions, des types de population ou encore villes. Et avec les French Days qui arrivent à grands pas, il craint que les cybercriminels ne se fassent passer pour nos sites préférés pour nous arnaquer. Une crainte que partage Séven Lemesle, CEO de WeScale, une société de conseil cloud : « Si vous recevez un mail de Boulanger ou de Cultura vous invitant à mettre à jour vos coordonnées bancaires, abstenez-vous à tout prix d’y répondre », conseille-t-il.