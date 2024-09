D'après les dires de la CNAV, et des informations recueillies par SaxX, les pirates ont pu obtenir les données suivantes : nom, prénom, adresse, date de naissance, adresse mail, numéro de téléphone fixe et portable, situation familiale, ressources mensuelles, et informations de contact. Comme le rappelle la CNAV, les pirates n'ont pu récupérer « aucune donnée bancaire, aucune donnée relative au paiement, à la retraite, à la carrière ou aux prestations versées. »

Les personnes qui sont concernées par ce hack vont être contactées par la Caisse afin d'être informées du problème. Reste que la situation est inquiétante, puisque d'après SaxX, tous ces piratages enregistrés en France depuis quelques jours auraient tous été effectués par le même hacker. Ce dernier aurait ainsi accumulé les données personnelles de très nombreux Français. Ce qui nous promet de sacrées campagnes de phishing dans les prochains mois…