600 000 comptes de bénéficiaires de la CAF piratés et déjà exploités par des hackers ? Pourquoi vous devez faire très attention

Sur son canal du dark social, le groupe de hackers ne rigole pas. On y aperçoit plusieurs captures d'écran de comptes de bénéficiaires des Allocations familiales, sur lesquels ils semblent avoir un accès total ou presque, avec des coordonnées, mais aussi avec les montants des prestations. Parmi les informations, on retrouve les nom, prénom(s), adresse postale, numéro de téléphone et adresse de courrier électronique.