En fin de semaine, un ou plusieurs cybercriminels ont diffusé une base de données appartenant au Comité national olympique français ou à l'un de ses partenaires, peut-être un club ou fournisseur. Plus de 3 000 lignes composent cette base de données qui comprend des informations personnelles et professionnelles. Elles circuleraient gratuitement et se diffuseraient de groupe en groupe.