Sommes-nous protégés des cyberattaques pour les JO de Paris ? Ce rapport alerte sur l'impact "démesuré" qu'elles pourraient avoir

Les Jeux olympiques de Paris 2024, c'est le 26 juillet 2024 que ça commence. Autant dire dans 5 minutes pour les hackers. C'est l'alerte lancée par Mandiant Intelligence dans un récent rapport, qui pointe du doigt les nombreux risques de cyberattaques auxquels sont exposés les JO. Compte tenu de l'envergure mondiale de l'événement et de l'audience qu'il génère, l'impact de telles attaques pourrait être « démesuré », dixit les experts.



Cyberespionnage, opérations perturbatrices et destructrices, activités à motivation financière, hacktivisme et désinformation... Les menaces sont multiples et pourraient cibler aussi bien les organisateurs, les sponsors, que les infrastructures parisiennes, les athlètes ou les spectateurs.

Raison de plus pour les spécialistes d'appeler les organisations et les particuliers se rendant aux Jeux à muscler urgemment leur cybersécurité, d'autant que l'ANSSI se dit plutôt fataliste : « On ne va pas empêcher toutes les attaques de se produire ». On a connu plus rassurant comme contexte.