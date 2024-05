Les données professionnelles de centaines de représentants politiques ont été exposées sur le Dark Web

Que faut-il en déduire ? Tout simplement que les élus nationaux et européens, pourtant confrontés à un niveau de cybermenace plus élevé que la majorité des citoyens lambdas, font encore preuve de trop de négligence concernant la protection de leurs données privées. Les recherches ayant permis de nourrir l’étude de Proton ont en effet révélé que la majorité des fuites de mails et de mots de passe étaient imputables au piratage de comptes de fournisseurs tiers, parmi lesquels LinkedIn, Adobe, DailyMotion et Dropbox, sur lesquels sénateurs et députés se sont inscrits avec leur adresse mail professionnelle. Problème : quand on utilise le même couple d’identifiants pour plusieurs services en ligne, on multiplie nécessairement les risques de piratage.