Le mal étant fait, si vous êtes concerné par cette fuite de données « non confidentielles », mais confidentielles quand même, il est important de prendre quelques précautions d’usage. Pensez à modifier vos mots de passe d’accès à votre compte et à votre boîte de réception universitaire. Choisissez des identifiants uniques, longs, mêlant aléatoirement lettres, chiffres, majuscules, minuscules et caractères spéciaux. Si besoin, utilisez un gestionnaire de mots de passe pour générer et stocker vos identifiants difficiles à mémoriser.