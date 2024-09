Une fois encore, les pirates informatiques ont décidé de s'attaquer aux infrastructures étatiques, plus particulièrement aux sites internet des autorités françaises. Ce mercredi 4 septembre 2024, de nombreux sites, allant de celui du ministère de la Justice à celui de la Transformation et de la Fonction publiques, en passant par ceux d'autorités et villes importantes, sont en panne. Des attaques DDoS ont été lancées sur ces derniers, pour certains lourdement paralysés.