Nmut

TNZ: TNZ: servez vous de vos sens

Dernière chose à faire en matière d’analyse de cout et de risques!

TNZ: TNZ: tout ce que MS nous fait subir depuis des mois

Si tu as subi des choses désagréables ces derniers mois, en quoi MS était responsable? C’est une vraie question, car comme utilisateur régulier (plusieurs systèmes persos et pros sous Windows, du LDAP, sharepoint, teams, Outlook, hotmail, de l’intégration continue avec Azure, … avec différents clients) je n’ai pas vu de dégradation de service depuis des mois.

youmetooandyou: youmetooandyou: quand va-t-on faire une véritable analyse de coût/performance/besoin avant d’aller réellement dans le cloud

C’est pourtant fait. En fait là ou on gagne vraiment, c’est que le matériel est très souvent largement sous exploité (les nuits et les périodes de congés par exemple). Par exemple, un cas extrême, ce sont les chercheurs qui ont besoin de resources pendant un temps limité, et le fait d’avoir une puissance instantanée très supérieure fait gagner un temps fou. Donc louer à la demande de la puissance sur un super-calculateur qui sera bien mieux exploité revient très largement moins cher que d’avoir une infrastructure locale.

Mais ce genre de calcul est aussi à faire par exemple avec les services de cloud gaming. Avoir un gros PC qui coute une blinde par rapport un petit PC + un abonnement. La question se pose vraiment. C’est pareil pour les entreprises et leur parc informatique.