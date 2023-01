En panne sur Teams, Outlook ou Xbox Live ? Vous n'êtes pas seul

Microsoft, ce n'est pas seulement l'avenir avec l'intelligence artificielle et un partenariat toujours plus renforcé avec la firme du moment OpenAI. C'est aussi un nombre très important de services utilisés au quotidien par les particuliers et les entreprises. Alors évidemment, quand une panne touche la firme de Redmond, elle ne risque pas de passer inaperçue.

C'est ce dont se sont rendu compte des milliers de personnes à travers la planète aujourd'hui, avec des incidents répertoriés sur de nombreux services de la firme. D'après Microsoft, les services concernés seraient Teams, Outlook, Exchange Online, OneDrive Entreprise, SharePoint Online, Microsoft Graph, Power BI et le Centre d'administration Microsoft 365. La firme a par ailleurs indiqué que d'autres plateformes pourraient être touchées, ce qui n'exclut ainsi pas Xbox Live, où de nombreuses pannes ont été signalées.