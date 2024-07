Panne CrowdStrike : 97% des systèmes touchés fonctionnent à nouveau

« Nous remercions nos clients, nos partenaires et l'équipe de CrowdStrike pour leurs efforts de rétablissement, et nous restons déterminés à restaurer tous les systèmes touchés » a de son côté expliqué l'entreprise dans un message sur X. Elle a aussi indiqué qu'elle restait en alerte, disponible pour prodiguer son assistance, et qu'elle mettait à disposition son rapport préliminaire d'incident pour faire connaître les mesures qui seront prises par CrowdStrike si un tel problème réapparaissait.

De son côté, Microsoft a plusieurs fois communiqué sur la question, et souhaite améliorer la sécurité du noyau de Windows. La firme de Redmond entend pour ce faire renforcer sa coopération avec les entreprises tierces comme CrowdStrike qui ont accès aux endroits les plus sensibles du système d'exploitation.