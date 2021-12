Que sait-on de la panne en cours qui touche Slack, Fortnite, l'Epic Games Store et bien d'autres ?

AWS évoque une « panne de courant » qui aurait affecté la disponibilité et la connectivité des services reliés au data center concerné. Une heure après la coupure, Amazon avait déjà bien progressé dans la restauration de l'alimentation électrique du centre de données touché. Autour de 14 h 15 heure française, AWS écrivait que « les clients rencontrant des problèmes de connectivité ou de disponibilité des instances dans la zone de disponibilité affectée devraient commencer à voir une certaine récupération lorsque l'alimentation sera rétablie dans le centre de données affecté ». À 15 h 15 heure française, l'entreprise américaine indiquait que l'alimentation électrique était rétablie dans toutes les instances et périphériques réseau du centre de données concerné. Mais évidemment, le trafic n'est pas complètement acheminé, et il faudra encore un peu de temps avant que tout le monde puisse reprendre son activité convenablement.