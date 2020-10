Outlook frappé par une panne mondiale jeudi matin

Le service de messagerie Outlook a subi, jeudi matin pour nous Français, une panne mondiale ayant essentiellement touché l'Europe, l'Asie et en particulier l'Inde, mais aussi l'Amérique du Sud et les États-Unis. Microsoft a imputé l'incident à « une mise à jour de configuration récente », qui rendait l'accès aux versions web et mobile de la plateforme impossible.