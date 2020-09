Une nouvelle version de Microsoft Office sans souscription en 2021

À l'instar d'Adobe et de sa formule Creative Cloud, Microsoft 365 a introduit un nouveau modèle économique visant à fidéliser le consommateur en lui proposant des mises à jour régulières tout au long de son abonnement. On aurait pu penser que l'édition 2019 de Microsoft Office était la dernière version à proposer une licence définitive, finalement, il n'en est rien. À l'occasion de la conférence Ignite, la firme de Redmond a discrètement annoncé une nouvelle version disponible l'année prochaine pour Windows et Mac, dans le courant du second semestre.