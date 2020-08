Microsoft enrichit son Office 365 payant d'encore plus de commandes vocales et d'un outil de transcription

Pour l'heure, cette nouveauté n'est disponible que depuis la version web de Word. En théorie, elle est néanmoins accessible depuis n'importe quel PC et devrait logiquement pouvoir être utilisée avec la plupart des logiciels de meetings utilisés en contexte professionnel, par exemple.

Microsoft explique avoir pour projet de déployer la transcription de Word sur les applications iOS et Android de l'outil, et ce avant la fin de l'année. Pour l'heure limitée à la seule langue anglaise, cette fonction n'est par ailleurs disponible qu'auprès des abonnés à l'offre Microsoft 365. Les utilisateurs gratuits n'y ont donc pas accès. Autre limitation, temporaire assure le géant de Redmond : il n'est pas possible d'uploader plus de 300 minutes (environ 5 heures) d'enregistrement audio par mois. Les fichiers individuels sont aussi limités à 200 Mo maximum, lit-on.

En matière de respect de la vie privée, Microsoft explique enfin que tous les enregistrements uploadés sont supprimés lorsque la conversion textuelle est terminée.