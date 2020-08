Windows 10 20H2 : la prochaine mise à jour de fonctionnalités sur le point d'être déployée

C'est une mise à jour « remarquablement rapide » que nous promet Microsoft, et pour cause, la mise à jour de fonctionnalités 20H2 de Windows 10 se base pour l'essentiel sur des fonctionnalités qui ont déjà été implémentées avec Windows 10 2004 (et quelques updates facultatives par déployées par la suite)… et qui n'attendent plus qu'à être activées par l'intermédiaire d'un patch ultérieur. Nous y sommes, du moins presque.