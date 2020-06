Windows 10 mise à jour de mai : le déploiement reprend

À compter de ce 10 juin, le groupe a commencé à déployer de nouveau la dernière mise à jour de Windows auprès de plus d’utilisateurs et pour une plus grande variété d'appareils et de configurations.

Un bémol toutefois, Microsoft indique que Windows 10 2004 n'est pour l'instant de nouveau accessible qu'aux utilisateurs sollicitant une mise à jour manuelle, depuis Windows Update. Un moyen pour le groupe de relancer le déploiement de manière progressive, auprès d'une frange seulement des utilisateurs.