Windows 10 mise à jour de mai 2020 : demandez la liste des bug déjà connus !

Les 15 mois de bêta-tests pour la mise à jour de mai 2020 (v. 2004) de Windows 10 n'auront pas suffit à éradiquer les bugs de la dernière mouture de l'OS. Microsoft a ainsi pris soin de confirmer la présence, au 27 mai, d'une dizaine de soucis persistants concernant le Bluetooth, le VVR mais aussi certains périphériques, et allant jusuq'à générer des Blue Screen of Death. En voici le récapitulatif.

Premier bug admis par Microsoft : la mise à jour de mai peut, dans certains cas, empêcher la connexion de plus de deux périphériques Bluetooth à la fois, comme un clavier et une souris , par exemple. Certains contrôleurs Realtek seraient touchés en particulier. Micosoft indique que la mise à jour de mai est déjà rejetée par certains drivers Bluetooth et déconseille aux utilisateurs d'en forcer l'installation tant qu'une solution n'a pas été trouvée.

Au-delà des mises hors tension et redémarrages inopinés constatés chez certains utilisateurs d'appareils « Always Connected », mais aussi de Surface Pro 7 et de Surface Laptop 3, Microsoft indique que les jeux et applications utilisant le fichier « GameInput Redistributable » peuvent perdre le support de la souris avec la mise à jour de mai. En d'autres termes, note Windows Latest, ce bug peut tout simplement vous empêcher d'utiliser votre souris sur certains programmes. Les docks Thunderbolt sont aussi concernés par d'importants ratés au démarrage. Il faudra les débrancher en attendant mieux…

À la liste de ces effets indésirables longs comme le bras, Microsoft déplore aussi que certaines applications et drivers soient rendus inutilisables depuis le lancement de la mise à jour. Un problème en lien avec les fichiers « aksfridge.sys » et « aksdf.sys », que Windows 10 ne serait plus capable d'interpréter après l'update.

Last but not least, les détenteurs de cartes graphiques NVIDIA feraient bien de veiller à avoir des drivers à jour avant de passer sur la dernière version de Windows 10. Cette dernière suscite en effet des Blue Screen of Death sur les machines équipées de vieux pilotes NVIDIA (v. 358.00 ou supposément plus anciens). De nombreux problèmes de jeunesse qui pourraient en l'état dissuader plus d'un utilisateur d'installer la mise à jour de mai. En tout cas, dans l'immédiat.