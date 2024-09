Les protestations vont bon train sur le Hub de commentaires administré par Microsoft. En cause : la dernière mise à jour optionnelle de Windows 11, jugée catastrophique par les internautes. Parmi les soucis les plus pénalisants, certains et certaines rapportent des écrans bleus et des écrans verts de la mort, qui empêchent leur PC de se lancer. D’autres se retrouvent bloqués dans des boucles de démarrage sans fin, forçant leur machine à entrer en mode de récupération pour réparer ou annuler la mise à jour incriminée. Des écueils qui paraissent avant tout concerner les propriétaires d’ordinateur portable Asus TUF A15 et ROG Strix 17.