Windows 10/11 : la dernière mise à jour du système fait planter les VPN et Microsoft n’a pas (encore) de solution

Si vous êtes touchés et que vous souhaitez absolument récupérer l’accès au VPN, Microsoft conseille de contacter directement le SAV Windows via un site dédié afin qu’un technicien puisse vous aider à désinstaller la mise à jour manuellement. Si votre connexion VPN fonctionne et que vous n’avez pas encore installé les mises à jour Windows, le plus sage est donc d’attendre quelques jours que Microsoft identifie et corrige le problème.